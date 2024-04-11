В крымском селе Батальное перезахоронили советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны

В селе Батальное Ленинского района сегодня прошла церемония перезахоронения советских воинов, погибших в ходе боевых действий в январе — мае 1942 года на Ак-Монайских позициях. Останки 105 красноармейцев были найдены поисковиками в рамках военно-патриотической программы «Найти солдата» и Вахты Памяти в Республике Крым «Крымфронт-2023».

Восемьдесят лет прошло, но земля, так и не смогла скрыть следы жесточайших, кровопролитных сражений, останки солдат и командиров продолжают находить на территории Ленинского района. Ежегодно, с 2016 года, у Братской могилы погибшим воинам проводятся захоронения останков командиров и бойцов Крымского фронта, погибших в ходе боевых действий. Благодаря работе поисковиков нашего района молчаливые буквы на Обелиске заговорили именами найденных солдат, что числились неизвестными, список имен пополняется каждый год, становятся известны имена новых героев, — рассказали в администрации Ленинского района.

Сегодня свой земной покой обрели 105 бойцов Красной армии. Воины честно и до конца выполнили свой воинский долг, они навсегда останутся в памяти потомков.

Руководитель военно-патриотического поискового объединения «Крым-Поиск» Николай Шевченко сообщил, что останки были обнаружены в 2023 году в четырех населенных пунктах района, в местах, где ранее были позиции Крымского фронта. Поисковики испытывали трудности с идентификацией останков найденных воинов.

Документы, в большинстве случаев истлели, так называемых смертных жетонов были считанные единицы, поэтому удалось установить имена лишь семи павших. Много нашли знаков различия, там были и командиры, и политруки, сержанты, рядовые бойцы, — рассказал Шевченко.

Фото: администрация Ленинского района.