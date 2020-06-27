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В крымском селе Возрождение строят мечеть

В крымском селе Возрождение строят мечеть

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 10:58 27.06.2020

В селе Возрождение (кр.тат — Янъы Къарабай) Кировского района Крыма новая мечеть разместится на участке 30 соток. На данный момент строители вырыли первую траншею под фундамент будущего здания. Перед началом работ был совершен обряд жертвоприношения и собравшиеся прочитали дуа. В поздравительном слове от имени муфтия Крыма Эсадуллах Баиров подчеркнул, что работа спорится только при искренней поддержке, командной работе, когда силы, стремления и цели общие.

Каждый из нас должен оставить свой след в истории. Пусть это будет мечеть или построенный мост, школа или любой другой объект, который приносит людям пользу. Большое дело начинается с доброго слова, первого камня в фундамент, первого чувства локтя. Только так можно добиться цели. Уверен, что в самое ближайшее время мы вместе с вами откроем новую мечеть в вашем селе, и надеюсь, что скоро в Крыму в каждом селе, в каждом населенном пункте будет мечеть, — цитирует Эсадуллаха Баирова пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма.

На участке будут расположены основное здание, абдестхане, бытовые строения и сад.

В крымском селе Возрождение строят мечеть В крымском селе Возрождение строят мечеть В крымском селе Возрождение строят мечеть

То, что мы делаем, мы делаем сообща, вместе с джематом, ведь без единства джемата, без взаимодействия с органами власти не было бы тех результатов, которые мы сегодня имеем, — отмечает депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

В крымском селе Возрождение строят мечеть

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