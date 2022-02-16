В крымском селе Золотое поле открыт новый пункт базирования бригад «Скорой помощи»

В селе Золотое поле Кировского района открыт новый пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи.

Модульный пункт установлен в рамках реализации ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» и подключен ко всем необходимым коммуникациям, укомплектован необходимой мебелью для отдыха и работы медицинских сотрудников, выполнено благоустройство прилегающей территории, — сообщает пресс-служба минздрава РК.