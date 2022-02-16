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В крымском селе Золотое поле открыт новый пункт базирования бригад «Скорой помощи»

В крымском селе Золотое поле открыт новый пункт базирования бригад «Скорой помощи»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 19:59 16.02.2022

В селе Золотое поле Кировского района открыт новый пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи.

В крымском селе Золотое поле открыт новый пункт базирования бригад «Скорой помощи»

Модульный пункт установлен в рамках реализации ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» и подключен ко всем необходимым коммуникациям, укомплектован необходимой мебелью для отдыха и работы медицинских сотрудников, выполнено благоустройство прилегающей территории, — сообщает пресс-служба минздрава РК.

В крымском селе Золотое поле открыт новый пункт базирования бригад «Скорой помощи»

Данный пункт постоянного базирования рассчитан на одну бригаду скорой медицинской помощи. Его открытие позволит улучшить условия труда медицинских работников и повысить доступность оказания скорой медицинской помощи местному населению.

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В крымском селе Золотое поле открыт новый пункт базирования бригад «Скорой помощи»

Фото: пресс-служба минздрава РК.


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