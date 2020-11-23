В Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия — выставка «Солнце над Крымом»

Открытие персональной выставки «Солнце над Крымом» художника Якова Басова, на которой будут экспонироваться свыше 20 живописных и графических работ, в Симферополе состоится 24 ноября.

Картины, представленные в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия, написаны художником в разные годы его жизни, а основной темой творчества талантливого мастера является Крым. Художник с особой любовью, трепетом и восхищением передает красоту разных уголков полуострова, наполняя свои произведения светом. Автор словно погружает зрителей в мир солнечного крымского пейзажа. Творческая активность, работоспособность, непрерывная генерация творческих импульсов позволили художнику создать тысячи работ, провести при жизни более 60 персональных выставок, участвовать во множестве выставок на родине и в зарубежных странах, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Произведения художника выполнены на высоком профессиональном уровне, выразительны по сюжету и цветовому колориту. Чувственная углубленность в красоту крымского пейзажа раскрывает в них авторское, индивидуальное восприятие.

СПРАВКА. Яков Александрович Басов (1914-2004) – народный художник Украины, лауреат государственной премии Республики Крым. Родился в Симферополе 2 февраля 1914 года. С 8 лет учился в студии академика живописи Николая Самокиша. Одержимость живописью, глубокое чувство «цветности мира» проявились в нем очень рано, что привело к созданию многих ярких полотен. По рекомендации Николая Самокиша Яков Басов едет учиться в Ленинград, поступает в Академию художеств и учится в ней до 1937 года.

С началом Великой Отечественной войны Яков Басов ушел добровольцем на фронт. В годы войны художник не писал картин. Вся жестокость и бесчеловечность войны не совпадали с его взглядом на мир, черные краски войны не ложились на его цветную палитру. В 1946 году после демобилизации Яков Басов возвращается с семьей в Крым и поселяется в Алупке. Художник пишет жанровые картины, портреты, натюрморты и марины.

С начала 60-х годов мастер перешел на акварель. Работая 40 лет в технике акварели, открыл в ней новые направления, расширил традиционные представления, достиг удивительной выразительности и высочайшего мастерства.

Художник ушел их жизни в 2004 году, оставив огромное творческое наследие не только в своих работах. Это и светлый след, оставленный личностью художника, в чувствах и душах многих людей, побывавших на его многочисленных выставках.

иллюстрация: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым