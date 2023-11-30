В крымском Щёлкино завершили работы по благоустройству второго этапа набережной

В городе Щёлкино завершены масштабные работы по созданию благоприятных условий и обновлению необходимой инфраструктуры набережной. Капитальный ремонт набережной и прилегающего парка в южной части города стартовал в апреле 2023 года. Данный этап является продолжением ранее выполненных работ по благоустройству общественной территории прибрежного парка. Сумма выделенных средств на обновление территории составила 124, 4 млн руб. Данная территория была обустроена в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Объект был выбран жителями в рамках ежегодного Всероссийского рейтингового голосования по отбору общественных пространств.
К благоустройству специалисты строительной бригады подошли комплексно. Концепцией проекта стало функциональное зонирование территории набережной. Здесь сформированы пространства для комфортного и активного отдыха детей, молодёжи и старшего поколения.
Для улучшения внешнего вида и экологического состояния города проведено озеленение и система автоматического полива, установка урн, лежаков, гамаков и навигации. Появилась здесь и система наружного освещения, видеонаблюдения и арт-объекты. Вместе с тем, зона отдыха обустроена рядом различных форм дизайнерских качелей и открытых скамей.
Смонтирована и смотровая зона, которая оборудована качелями, а также обустроены спортивная и детская игровые площадки с прорезиненным покрытием. Уже сегодня люди, которые живут рядом, а также гости города пользуются современной набережной.
Обновлённая набережная стала красивым и многофункциональным местом для отдыха, где жители и гости города смогут по достоинству оценить созданную инфраструктуру и разнообразить свое времяпрепровождения. Реализация проекта благоустройства позволила создавать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать, — отмечают в Главном управлении по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).
источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)
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