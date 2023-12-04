В крымской столице почтили память погибших и без вести пропавших солдат

В День Неизвестного Солдата, который отмечается в России 3 декабря, в симферопольском парке им. Ю. А. Гагарина прошло мероприятие в память о тех, кто шёл навстречу смерти в боях за Родину, являя миру образец мужества, героизма и любви к Отечеству, известных и безымянных солдат Великой Победы.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, военнослужащие, ветераны, представители силовых структур и ведомств, молодежных и общественных организаций, руководство и жители города почтили минутой молчания память советских и российских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за её пределами, и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата.

По мнению Сергея Аксёнова, День Неизвестного Солдата — это дата, в которой слились великие смыслы и скорбь, память и благодарность.

Каждый из нас помнит слова эпитафии на мемориале у Кремлевской стены, открытом 3 декабря 1966 года: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Это обращение потомков победителей к безымянным героям, защитившим будущее России и всего мира, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил благодарность крымским поисковикам. Благодаря их работе удается восстановить имена павших бойцов, разыскать их родственников, похоронить героев с надлежащими почестями.

Мы в неоплатном долгу перед Неизвестным солдатом, – подчеркнул Глава Республики.

В память о подвиге павших воинов была объявлена минута молчания.

День Неизвестного солдата — памятная дата в России, которая установлена Федеральным законом, подписанным Президентом РФ 4 ноября 2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

Дата выбрана в связи с тем, что 3 декабря 1966 года, в честь 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду у стены Московского Кремля был торжественно перезахоронен прах Неизвестного солдата. Его перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе на въезде в город Зеленоград (сейчас на ее месте располагается мемориальный комплекс «Штыки»).

8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата». Зажжен Вечный огонь. Могила у Кремлевской стены стала могилой «каждого» солдата, погибшего на этой войне.

Фото и материалы: пресс-службы Главы РК и Госсовета РК.