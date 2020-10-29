В Крымтеплокоммунэнерго предупреждают: воду из системы отопления сливать нельзя! И дорого, и опасно

Вода из системы отопления может стать причиной инфекционного заражения людей даже при простом мытье посуды. Кроме этого, разбор воды из батарей и труб приводит к перерывам теплоснабжения и увеличению стоимости тарифа на отопление. Об этом заявили в ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в связи с появлением фактов незаконного потребления такой технической воды из систем отопления для бытовых нужд.

Слив теплоносителя ведёт к негативным последствиям и для самих жителей – нарушается тепловой и гидравлический режим системы теплоснабжения, что влечёт за собой ухудшение комфортных температурных условий в жилых помещениях. При сливах воды из системы отопления, снижается температурный режим во всех соседних квартирах. Кроме того, сетевая вода не является питьевой, может быть небезопасной в эпидемиологическом и радиологическом отношении, — цитирует пресс-служба Правительства РК генерального директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Виктора Дойчева.

По словам главы «Крымтеплокоммунэнерго», в период отопительного сезона будут проверяться все подозрительные квартиры на предмет самовольного подключения и незаконного использования сетевой воды. Лица, в чьих домах будут выявлены факты пользования сетевой водой, будут привлечены к административной ответственности и наказаны наложением штрафов с обязательством ликвидации незаконных врезок в систему отопления.