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В у 11 человек поедут в колонию — организовали игорный бизнес
иллюстрация: pikist.com

В Крыму 11 человек поедут в колонию — организовали игорный бизнес

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:22 17.06.2024

Киевский районный суд города Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 11 жителей региона за организацию игровых притонов, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил трех подсудимых к 7 годам 2 месяцам, 7 годам 6 месяцам и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии строгого режима и штрафами на общую сумму 600 тыс. рублей. Остальным подсудимым назначены различные сроки лишения свободы от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно с установлением испытательных сроков и штрафы, — говорится в сообщении.

В суде установлено, что один из подсудимых создал и возглавил преступное сообщество, к участию в своих противоправных действиях привлек еще 30 человек. Отмечается, что с середины 2021 года подсудимые, зная, что на территории региона игорная деятельность запрещена, разместили оборудование в шести помещениях в Симферополе, Керчи и Ялте, в которых организовали проведение азартных игр.

Преступная деятельность сообщников была выявлена и пресечена в ходе спецмероприятий сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России, игровое оборудование изъято из незаконного оборота.

В результате их преступной деятельности был получен доход в размере более 70 млн рублей. В сообщении говорится, что ранее еще 10 членов преступного сообщества были осуждены, уголовное дело в отношении остальных членов преступного сообщества находится на рассмотрении.

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Также в Telegram-канале ГСУ СК России по региону говорится, что организатором преступной деятельности был житель Кемеровской области.

источник: ТАСС

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