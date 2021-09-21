В Крыму 17-19 сентября не только проголосовали, но сделали прививку от коронавируса почти 2 тысячи человек

1 871 человек привились от новой коронавирусной инфекции с17 по 19 сентября в пунктах вакцинации у избирательных участков в Крыму. Об этом сообщили в республиканском минздраве. Еще 6 713 человек сделали прививки от гриппа. Пункты вакцинации работали все три дня голосования.

Всего участков, на которых можно было получить прививку от коронавируса и гриппа, в Крыму было 245, из них 145 располагались на территории медицинских организаций, а 100 передвижных пунктов были развернуты рядом с участками на базе машин «Скорой помощи».

По данным на 20 сентября, первым компонентом вакцины против COVID-19 в Крыму привиты 500 974 человека, вторым – 465 967.

Граждане, вакцинированные более полугода назад, проходят повторную иммунизацию, уточнили в минздраве РК.

Ревакцинацию на сегодняшний день прошли – 8 506 человек. В Крым продолжают поступать иммунобиологические препараты для профилактики новой коронавирусной инфекции, всего поставлено 636 790 доз. В наличии имеются все 4 вида вакцины – препараты «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», — сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

Вместе с тем, в Республике проходит вакцинация населения против гриппа.

Иммунизацию от гриппа на данный момент прошли 51 576 человек, из них детей — 12 212, взрослых – 39 364. План по вакцинации от гриппа в Крыму составляет 1 117 986 человек. В наличии имеется 390 760 доз вакцины, из них 355 260 доз препарата «Ультрикс квадри» и 35 500 – «Гриппол плюс», — рассказал Антон Лясковский.

Напомним, что между проведением вакцинации от гриппа и новой коронавирусной инфекции должен быть интервал не менее 30 дней.