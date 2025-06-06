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В Крыму 19-летняя барышня "помогала" получать водительские удостоверения
источник фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Крыму 19-летняя барышня «помогала» получать водительские удостоверения

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:38 06.06.2025

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступили заявления от двух пострадавших от мошеннических действий: парень и девушка, 20 и 23-х лет, лишились денег, которые передали знакомой на оформление водительских удостоверений.

Как выяснилось, 19-летняя местная жительница выдавала себя за сотрудницу правоохранительных органов и уверяла, что может за определенное вознаграждение оказать услугу в получении документов. Осенью прошлого года «лжесотрудница» обговорила все условия с парнем, списавшись с ним в социальных сетях. Решение вопроса оценила в 65 тысяч рублей и сказала ожидать три месяца. Второй жертвой злоумышленницы стала её знакомая. Девушка окончила автошколу, но так и не смогла сдать экзамен по вождению. Подруга пообещала помочь через своих «коллег» получить удостоверение. За услугу нужно было заплатить уже 75 тысяч рублей. Молодой человек перевел денежные средства с помощью интернет банка, а девушка за будущие права отдала наличные. Потерпевшие по своей наивности были уверены, что получить водительские удостоверения возможно неофициально и без сдачи обязательных экзаменов, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Симферопольскому району по подозрению в совершении мошеннических действий задержана 19-летняя местная жительница. Полученные преступным путем 140 тысяч рублей злоумышленница успела потратить.

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Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, которое может грозить задержанной – лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД России в Крыму 

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