В Крыму 354 человека заболело, 380 выздоровело, 8 умерло. «Ковидная» статистика минувших суток

За 18 декабря в Крыму зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 21 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 272 выявлены при обращении за медицинской помощью, 82 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 365 человек.

С начала года в Крыму COVID-19 выявлен у 21 049 человек. Число умерших – 415, 8 пациентов скончались накануне. Количество выздоровевших за сутки — 380, выздоровевших за весь период – 16 300 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2 883 человека, стационарное (covid и пневмония) — 2 831, изолировано в обсерваторы – 41.