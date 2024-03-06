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В у 451 населенный пункт подвержен угрозе распространения лесных и ландшафтных пожаров
Фото: МЧС РК

В Крыму 451 населенный пункт подвержен угрозе распространения лесных и ландшафтных пожаров

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:14 06.03.2024

Как сообщил министр ЧС РК Сергей Садаклиев, постановлением Совета министров Республики Крым от 4 марта  2024  года № 124-р  утвержден перечень населённых пунктов Республики Крым, подверженных угрозе распространения лесных  и ландшафтных пожаров.

Общее количество населенных пунктов Республики Крым, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных пожаров, — 451, из  них 183 — подвержены угрозе непосредственно лесных пожаров. Тем же постановлением  Совета министров утвержден перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления,  а также территорий садоводства или огородничества,  подверженных угрозе лесных пожаров, — отметил Сергей Садаклиев.

Он также  напомнил, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров должны быть выполнены   дополнительные  требования пожарной безопасности:

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—  организация противопожарной преграды установленной ширины на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком;

— проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;

— исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды;

— наличие подъездной автомобильной дороги к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории.

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