В Крыму 451 населенный пункт подвержен угрозе распространения лесных и ландшафтных пожаров

Как сообщил министр ЧС РК Сергей Садаклиев, постановлением Совета министров Республики Крым от 4 марта 2024 года № 124-р утвержден перечень населённых пунктов Республики Крым, подверженных угрозе распространения лесных и ландшафтных пожаров.

Общее количество населенных пунктов Республики Крым, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных пожаров, — 451, из них 183 — подвержены угрозе непосредственно лесных пожаров. Тем же постановлением Совета министров утвержден перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, а также территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, — отметил Сергей Садаклиев.

Он также напомнил, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров должны быть выполнены дополнительные требования пожарной безопасности:

— организация противопожарной преграды установленной ширины на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком;

— проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;

— исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды;

— наличие подъездной автомобильной дороги к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории.