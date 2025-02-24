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В Крыму 52% мужчин против выхода на пенсию на 5 лет позже женщин
фото: pxhere.com

В Крыму 52% мужчин против выхода на пенсию на 5 лет позже женщин

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:25 24.02.2025

Практику более позднего выхода мужчин на пенсию по возрасту считает дискриминирующей каждый второй представитель сильного пола. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

В Крыму 52% мужчин усматривают признаки гендерной дискриминации в разном возрасте выхода на пенсию: «У нас равноправие!» Женщины поддерживают данную точку зрения заметно реже (24%), их основные доводы: «Мужчины умирают раньше женщин»; «У мужчин, как правило, работа связана с большой физической нагрузкой. К 65 годам здоровья может не остаться».

Впрочем, каждая вторая женщина против того, чтобы считать дискриминацией более поздний выход мужчин на пенсию, акцентируя внимание на многозадачности роли женщины в семье: «Женщина слабее физически + работа, магазины, приготовить ужин, обед и завтрак на всю семью, выносить ребенка/детей, сделать уроки, стирка, уборка дома, оказание первой медицинской помощи семье, лечение и уход за детьми, «швея» и «бухгалтер» дома». Мужчин, разделяющих эти убеждения, — 39%.

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Время проведения: 14—21 февраля 2025 года

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