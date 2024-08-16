В Крыму 6 из 10 работающих лояльны к выполнению обязанностей вне должностной инструкции

6 из 10 сотрудников относятся к дополнительным поручениям руководства лояльно и не требуют оплаты за их выполнение. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

4 из 10 крымчан считают, что поручения их руководителей часто выходят за рамки их должностных обязанностей. Еще столько же говорят, что иногда работают за рамками функционала. 25-летние наблюдения SuperJob за перечнем должностных обязанностей, публикуемых работодателями в вакансиях, позволяют утверждать: в эпоху тотальной цифровизации должностные инструкции требуют пересмотра чуть ли не ежегодно. Лишь немногим сегодня повезло иметь устоявшиеся описания трудовых функций. Большинству приходится работать, не обращая внимания на формальности, — сообщили в пресс-службе сервиса.

На дополнительные поручения руководства 77% горожан соглашаются: 60% — безвозмездно, 17% — только за дополнительную оплату. Отказывает начальству только 10% опрошенных.

Лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет, — горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей: они чаще всего работают за доплату.

Время проведения: 4—13 августа 2024 года

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