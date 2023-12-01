В Крыму 6 из 10 рекрутеров считают, что кандидаты испытывают больший стресс во время оффлайн-интервью

Основные нарекания к онлайн-интервью от рекрутеров и соискателей — технические неполадки и отсутствие зрительного контакта. В опросе сервиса SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из Крыма.

Онлайн-интервью все более популярны у менеджеров по подбору персонала. 63% рекрутеров считают, что кандидаты испытывают больший стресс во время личного интервью. Лишь 10% считают онлайн-собеседования более волнительными для кандидатов. 25% уверены в том, что по уровню стресса и очные, и интернет-интервью примерно одинаковы. Сами же соискатели чаще одинаково оценивают стресс, как от реальных, так и от онлайн собеседований (47%). У 15% соискателей больший стресс вызывают виртуальные встречи с эйчарами, у 13% — очные интервью. При наличии выбора, 77% эйчаров предпочли бы провести личную встречу с кандидатом. Собеседование в зуме или другой программе в приоритете у 10% опрошенных. Еще 10% HR-менеджеров не важен формат общения, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Соискатели также чаще предпочитают личные встречи с представителями работодателей (44%), виртуальные интервью при наличии выбора привлекли бы 20% респондентов, на любой формат собеседования согласились бы 25% респондентов.

Говоря о раздражающих факторах во время онлайн-интервью, и эйчары, и соискатели чаще всего упоминали технические неполадки и отсутствие зрительного контакта с собеседником. 27% рекрутеров и 32% кандидатов все устраивает в онлайн-собеседованиях.

Мужчины в целом показали себя более лояльными любому формату собеседования, им чаще, чем женщинам безразлично, где общаться.

Время проведения: 4—29 ноября 2023 года