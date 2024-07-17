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В у 6 из 10 студентов вузов подрабатывали или стажировались по специальности во время учебы
фото: pikist.com

В Крыму 6 из 10 студентов вузов подрабатывали или стажировались по специальности во время учебы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:25 17.07.2024

Совместное исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры и проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф», приуроченного к старту второго этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» по теме: «Первые деньги: как заработать и управлять». 6 из 10 студентов подрабатывают по специальности во время учебы, каждый второй из них имеет накопления. В опросе приняли участие студенты вузов из Крыма.

В Крыму 59% опрошенных студентов вузов имеют опыт подработки или стажировки по специальности во время учебы. Чаще подрабатывают и стажируются по профилю будущие педагоги, врачи, фармацевты, IT-шники, инженеры и научные работники.

Среди студентов вузов накопления имеют 48% опрошенных (чаще юноши, чем девушки). Однако надо понимать, что это совсем небольшие суммы: 37% опрошенных считают сбережениями суммы от 10 до 30 тысяч рублей, 29% — от 30 до 50 тысяч.

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Не только работа: каждый третий студент вуза принимает участие во внеучебной деятельности альма-матер. Чаще всего юноши и девушки состоят в студенческих объединениях разной тематики, участвуют в спортивных соревнованиях и волонтерской деятельности, принимают участие в концертах и мастер-классах, курируют первокурсников.

Время проведения: 20 июня — 10 июля 2024 года

Топ-5 направлений подготовки, где студенты чаще всего имеют опыт работы/подработки или стажировки по специальности либо в смежной сфере:

• Педагогика
• Здравоохранение, медицина, фармацевтика
• Информационные технологии
• Инженерные специальности в производстве и строительстве
• Фундаментальная и прикладная наука

Топ-5 направлений внеучебной деятельности вузов, в которых чаще всего принимают участие их студенты:

• Студенческие объединения различной тематики
• Спортивные соревнования
• Волонтерская деятельность
• Концерты, мастер-классы
• Наставничество, кураторство первокурсников, работа в приемных комиссиях

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