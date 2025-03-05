В Крыму 64% родителей несовершеннолетних детей — за обязательную верификацию возраста интернет-пользователей

Большинство жителей Крыма согласно с необходимостью верификации возраста интернет-пользователей в целях защиты детей от негативного контента. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма, в том числе имеющие несовершеннолетних детей.

Уполномоченная по правам человека в РФ призвала законодательно регламентировать процесс верификации возраста интернет-пользователей в целях защиты детей от негативного контента. Сейчас ресурсы с маркировкой «18+» доступны любому пользователю, который поставит отметку о достижении возраста совершеннолетия.

58% жителей Крыма поддерживают предложенную инициативу, среди родителей несовершеннолетних детей — 64%. В пользу верификации возраста интернет-пользователей чаще высказываются женщины, чем мужчины (66% против 50% соответственно). Больше сторонников инициативы среди тех, кто старше 45 лет, — 6 из 10 голосуют «за».

Каждый четвертый участник опроса (26%) — против предложения. По их мнению, это не принесет желаемых результатов: «Я против запретов, которые можно обойти», «Не вижу смысла, лишь продвигается идея контроля государства над каждым гражданином».

Время проведения: 26 февраля — 4 марта 2025 года

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