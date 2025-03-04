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В Крыму 7 из 10 работающих мужчин планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта
фото: pxhere.com

В Крыму 7 из 10 работающих мужчин планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:06 04.03.2025

В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные мужчины из Крыма, работающие в смешанных трудовых коллективах.

7 из 10 работающих мужчин (71%) планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта. У каждого второго ответившего на предприятии будут дарить дамам подарки и/или цветы; 25% рассказали, что накроют праздничный стол; 28% готовят торжественную речь.

О намерении поздравлять женщин на работе, чаще остальных сообщали мужчины 45+ (73%), причем предполагаемый формат праздника в данном случае — накрытый стол и поздравления, мужчины 35—44 лет чаще выбирают цветы и/или подарки. Чем выше доход, тем чаще мужчины накрывают столы и одаривают женщин.

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Время проведения: 25 февраля — 3 марта 2025 года

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