В Крыму 77% жителей довольны своей жизнью, а работу Путина положительно оценивает 84% опрошенных

ВЦИОМ обнародовал отчет под названием «Качество жизни в Крыму-2021». Выводы интересные, но ожидаемые. Так, большинство жителей полуострова в целом довольны жизнью и отмечают произошедшие за последние годы улучшения во многих сферах, в особенности в состоянии дорог, благоустройстве населенных пунктов и доступности детских садов. Доверяют в Крыму Президенту Путину и местному губернатору Сергею Аксёнову.

Три четверти жителей Крыма в целом довольны своей жизнью (77%). Об обратном сообщили 20% респондентов.

Крымчане рассказали о своей удовлетворенности отдельными вопросами (топ-3 по динамике за два года):

73% довольны состоянием дорог (50% в 2019 г., +23 п.п.), 84% считают, что ситуация в этой сфере улучшилась за последние семь лет;

67% довольны благоустройством населенных пунктов (52% в 2019 г., +15 п.п.), 77% считают, что ситуация в этой сфере улучшилась за последние семь лет;

58% довольны доступностью детских садов (51% в 2019 г., +7 п.п.), 51% считают, что ситуация в этой сфере улучшилась за последние семь лет.

Подавляющее большинство жителей Крыма (84%) положительно оценивают работу Президента Владимира Путина, не одобряют — 9%.

Доверяют Главе Республики Сергею Аксенову 70% жителей Крыма, не доверяют — 17%.

Инициативный опрос ВЦИОМ проведен 11-12 августа. В опросе приняли участие 1 600 жителей Крыма и Севастополя в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. На данные опроса также могут повлиять формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. В связи с чем проводился опрос — не уточняется.