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В Крыму 8 412 семей получили ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего детей
Иллюстрация: rk.gov.ru

В Крыму 8 412 семей получили ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:56 10.11.2020

В ноябре 2020 года 8 412 семей в Крыму получили ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего детей. Как уточнили в министерстве труда и соцзащиты РК, такая мера социальной поддержки – один из пунктов реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Дополнительная мера социальной поддержки назначается в случае рождения после 31 декабря 2014 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В 2020 году ее размер составляет 11 058 рублей.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Крым, из числа лиц, являющихся родителями, имеющими детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной основе – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Для данной меры социальной поддержки установлен повышенный критерий нуждаемости, который составляет два с половиной  прожиточных минимума в расчете на душу населения по Республике Крым. Отсутствие у членов семьи доходов от трудовой, предпринимательской или иной деятельности не является основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты, — отметили в минтруда Крыма.

Подробности — на сайте министерства труда и социальной защиты Республики Крым, в разделе «Меры социальной поддержки семей с детьми».

В Крыму 8 412 семей получили ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего детей

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