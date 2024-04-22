В Крыму анонсируют фестиваль оперы и балета имени Сергея Прокофьева

Фестиваль оперы и балета имени Сергея Прокофьева стартует 25 апреля в Республике Крым, в нем примут участие творческие коллективы из Донецкой народной республики, республики Марий Эл, Воронежа и других регионов, сообщил журналистам замминистра культуры Республики Крым Андрей Терещенко.

Много субъектов Российской Федерации объединила любовь к музыке Сергея Прокофьева, <…> помогла объединить в одном букете такого праздника Республику Крым, Донецкую Народную Республику, республику Марий Эл, Севастополь, Воронежскую область и солистов из разных регионов. Это невероятное ощущение праздника, — отметил Терещенко.

Проведение фестиваля в Крыму не случайно, отметил министр культуры Донецкой Народной Республики (ДНР) Михаил Желтяков.

Крым и ДНР близкие друзья. Мы давно близко дружим и сотрудничаем. Сегодня организаторы фестиваля подняли большой культурный пласт оперы, балета в день рождения Сергея Сергеевича Прокофьева, который будет отмечаться 23 апреля, — сообщил Желтяков.

В программу, которая охватит Республику Крым, включены гала-концерт звезд балета с участием артистов Большого театра, опера «Любовь к трем апельсинам» Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева, балеты «Малыш и Карлсон» и «Ромео и Джульетта» Донецкого государственного академического театра оперы и балета.

Генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист России Айдар Шайдуллин сообщил, что спектакли пройдут и в Севастополе. В целом к участию в фестивале привлечено около 800 артистов. Он завершится 27 апреля. Фестиваль проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

О Прокофьеве

Русский и советский композитор, пианист, дирижер С. С. Прокофьев (1891-1953) — уроженец Донбасса. Творческое наследие составляет более 130 музыкальных произведений, среди которых семь балетов, восемь опер, семь симфоний. Прокофьев дважды бывал в Крыму в 1913 году.

источник: ТАСС