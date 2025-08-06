В Крыму анонсируют Х Юбилейную Международную медицинскую выставку «Здравоохранение. Крым 2025»

В этом году выставка соберет более 100 профильных компаний и продемонстрирует инновационное оборудование и научные разработки в области медицины, ведущие эксперты и специалисты поделятся современными практиками и технологиями в лечении и сохранении здоровья пациентов.

Среди деловых секций – блоки с предоставлением баллов НМО для врачей и среднего медицинского персонала, круглые столы с представителями лечебных учреждений и санаторно-курортного комплекса.

Место проведения мероприятия: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского 50, отель «Ялта-Интурист». Официальный сайт: https://expocrimea.com/events/med/. Для получения подробной информации и участия в мероприятии можно обратиться по телефонам: 8(978)900-90-90 или 8(499)110-80-90.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК