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В Крыму анонсируют Х Юбилейную Международную медицинскую выставку «Здравоохранение. Крым 2025»

В Крыму анонсируют Х Юбилейную Международную медицинскую выставку «Здравоохранение. Крым 2025»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:00 06.08.2025

24-26 сентября 2025 года, при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства курортов и туризма Республики Крым, состоится Х Юбилейная Международная медицинская выставка «Здравоохранение. Крым 2025».

В этом году выставка соберет более 100 профильных компаний и продемонстрирует инновационное оборудование и научные разработки в области медицины, ведущие эксперты и специалисты поделятся современными практиками и технологиями в лечении и сохранении здоровья пациентов.

Среди деловых секций – блоки с предоставлением баллов НМО для врачей и среднего медицинского персонала, круглые столы с представителями лечебных учреждений и санаторно-курортного комплекса.

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Место проведения мероприятия: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского 50, отель «Ялта-Интурист». Официальный сайт: https://expocrimea.com/events/med/. Для получения подробной информации и участия в мероприятии можно обратиться по телефонам: 8(978)900-90-90 или 8(499)110-80-90.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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