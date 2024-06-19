В Крыму анонсируют Межрегиональный форум для предпринимателей «Мой бизнес. Новые связи»

Форум станет площадкой для совместного поиска решений и обмена опытом между владельцами малого и среднего бизнеса республики и новых регионов Российской Федерации. Также пройдут мероприятия, приуроченные к Году Семьи (встречи с успешными семейными предпринимателями).

В программе:

взаимодействие с новыми регионами России;

выступления федеральных спикеров;

тренинги;

бизнес-игры;

истории успеха семейного бизнеса.

Мероприятие пройдет 21 и 22 июня с 10:30 до 18:00 по адресу: г. Алушта, ул. Набережная, 25 (отель More Spa & Resort). К участию приглашают предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть бизнес. Регистрация открыта по ссылке https://frbk.bitrix24site.ru/forum/ или номеру 8 800 500 38 59. Участие бесплатное.

Форум является ежегодным событием, в 2023 году его участниками стали более тысячи человек.

Организатор: Центр «Мой бизнес» Республики Крым при поддержке Правительства Республики Крым и Министерства экономического развития региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».