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В Крыму анонсируют Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

В Крыму анонсируют Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 10:30 22.06.2025

27 июня в Крыму состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций.

Всего в регионе будут работать 22 площадки, на которых 192 работодателя предложат 3875 вакансий. В крымской столице активности ярмарки будут развернуты на базе городского и районного центров занятости, а также в Крымском федеральном университете им.В.И. Вернадского.

Помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центров занятости также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом. Консультанты и эксперты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек. Особенно это будет актуально для выпускников и студентов, которые только выбирают свою будущую профессию.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 0(3652)600-205, +7 (978) 572-82-82.

По информации Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения»

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