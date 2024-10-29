В Крыму анонсируют Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант»

С 1 по 8 ноября 2024 года в девятый раз пройдет Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», в рамках которой жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками смогут оценить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих в Российской Федерации.

Диктант проводится в канун Дня народного единства по инициативе Федерального агентства по делам национальностей и региональным организатором и координатором является Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.

С каждым годом Акция привлекает все больше участников. В 2023 году свой уровень этнографической грамотности проверили 3 455 148 человек из 89 регионов Российской Федерации и 228 зарубежных стран.

Традиционно Акция пройдет в офлайн и онлайн форматах.

Для офлайн участников 2 ноября будет организована уникальная площадка в ГБУ РК «Дом дружбы народов» по адресу: ул. Пушкина 20а. Начало написания Диктанта – 10.00. Заявки на участие принимаются по тел. +79787897970

Онлайн–участники смогут ответить на вопросы с 1 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru , выбрав вкладку «Пройти Диктант».

Впервые в разработке вопросов смогут принять участие все желающие. Для этого на официальном сайте www.miretno.ru появилась вкладка «Предложить вопрос». Самые интересные и оригинальные вопросы войдут в федеральную часть Диктанта, авторы получат памятные призы с символикой Акции.

Общая сумма баллов за Диктант — 100, максимальное время выполнения заданий — 45 минут.

Подробную информацию о Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www.miretno.ru и в официальной группе ВКонтакте — https://vk.com/miretno

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