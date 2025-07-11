В Крыму анонсируют выставку призовых работ республиканского конкурса «Крымский сувенир»

В Крыму пройдет выставка призовых работ республиканского конкурса «Крымский сувенир». Конкурс учрежден Государственным Советом РК по инициативе Министерства курортов и туризма РК и Комитета по курортам и туризму Госсовета РК.
15 июля в 15:00 ч. В Палате Художественных промыслов и Ремесел Крыма состоится открытие выставки призовых работ республиканского конкурса «Крымский сувенир», которая призвана познакомить гостей с уникальным ассортиментом изделий, созданных руками местных мастеров.
Здесь можно будет увидеть работы победителей конкурса в 7 номинациях: этнографический, музейный, событийный, гастрономический сувенир, сувенир территории, сувенир-игрушка и линейка сувенирной продукции. Посетителей ждет богатый ассортимент качественных товаров, соответствующих высоким стандартам качества и эстетики: керамика, различные куклы, магниты и броши, книги и раскраски о Крыме и многое другое.
На выставке каждый посетитель сможет убедиться в высоком уровне мастерства крымских художников и дизайнеров, почувствовать неповторимую атмосферу полуострова и выбрать лучший подарок близким людям.
- Дата проведения: 15 июля – 2 августа 2025 г.
- Время работы: 10:00-18:00 ч (выходной день – понедельник).
- Место проведения: Палата Художественных промыслов и Ремесел Крыма Крыма, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 3.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический