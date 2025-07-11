Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму анонсируют выставку призовых работ республиканского конкурса «Крымский сувенир»
Новости Республики
В Крыму анонсируют выставку призовых работ республиканского конкурса «Крымский сувенир»
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

В Крыму анонсируют выставку призовых работ республиканского конкурса «Крымский сувенир»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:59 11.07.2025

В Крыму пройдет выставка призовых работ республиканского конкурса «Крымский сувенир». Конкурс учрежден Государственным Советом РК по инициативе Министерства курортов и туризма РК и Комитета по курортам и туризму Госсовета РК.

15 июля в 15:00 ч. В Палате Художественных промыслов и Ремесел Крыма состоится открытие выставки призовых работ республиканского конкурса «Крымский сувенир», которая призвана познакомить гостей с уникальным ассортиментом изделий, созданных руками местных мастеров.

Здесь можно будет увидеть работы победителей конкурса в 7 номинациях: этнографический, музейный, событийный, гастрономический сувенир, сувенир территории, сувенир-игрушка и линейка сувенирной продукции. Посетителей ждет богатый ассортимент качественных товаров, соответствующих высоким стандартам качества и эстетики: керамика, различные куклы, магниты и броши, книги и раскраски о Крыме и многое другое.

Узнайте больше:  "Герои помогают": Крымский детский хоспис выпустит благотворительный календарь

На выставке каждый посетитель сможет убедиться в высоком уровне мастерства крымских художников и дизайнеров, почувствовать неповторимую атмосферу полуострова и выбрать лучший подарок близким людям.

  • Дата проведения: 15 июля – 2 августа 2025 г.
  • Время работы: 10:00-18:00 ч (выходной день – понедельник).
  • Место проведения: Палата Художественных промыслов и Ремесел Крыма Крыма, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 3.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x