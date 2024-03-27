В Крыму бизнесмен ответит за приобретение и хранение немаркированной табачной продукции

В Советском районе в суд направлено уголовное дело о приобретении и хранении немаркированной табачной продукции.

Как установлено в ходе расследования, обвиняемый в середине мая 2023 года у неустановленного лица приобрел немаркированные акцизными марками табачные изделия, общей стоимостью более 477 тыс. рублей, которые в дальнейшем хранил и перевозил в автомобиле в целях дальнейшей продажи, — сообщили в прокуратуре.

Действия мужчины пресечены сотрудниками органов внутренних дел. Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.