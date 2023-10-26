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В у – больше двухсот тысяч человек причисляют себя к малому бизнесу
Фото: pikist.com

В Крыму – больше двухсот тысяч человек причисляют себя к малому бизнесу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:02 26.10.2023

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов провёл селекторное совещание с регионами Российской Федерации по вопросам поддержки малого бизнеса.

По информации республиканского Совмина, на сегодня в Крыму действует порядка 201,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатели выросли на 29,8%.

Одна из «примет времени» (тенденций года): часть субъектов МСП перешла в самозанятые, количество которых в Республике по состоянию на 1 октября 2023 превысило 119,4 тыс. чел. (увеличение на 66,1%).

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Отмечается и увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

В Республике Крым отмечено увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, фактически на 10 октября 2023 у нас занято 370 тыс. чел., что на 14,7% выше, чем в январе этого года, – проинформировала вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

 

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