В Крыму будут судить «оборотней в погонах»

В Крыму бывшие сотрудники полиции предстанут перед судом по обвинению в получении взятки группой лиц и покушении на мошенничество.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудников МВД по Республике Крым. Бывшие оперуполномоченные обвиняются в получении должностными лицами взятки за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, покушении на мошенничество, совершенном с использованием своего служебного положения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.п. «а,в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ), — отметили в региональном управлении Следственного комитета.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что следственной частью МВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по факту организации занятий проституцией, оперативное сопровождение по делу было поручено вышеуказанным оперативным сотрудникам. Те установили ряд лиц, причастных к организации и содержанию притонов. В конце 2018 года у оперативников возник умысел на получение от одного из подозреваемых взятки в размере 1 миллиона рублей за возможность продолжать деятельность по организации занятия проституцией, передать ему ранее изъятые ключи от помещений притонов, информировать о возможных проверках и не проводить в отношении него самого оперативно-розыскные мероприятия в рамках возбужденного дела.

Также оперативники ввели мужчину в заблуждение: якобы они предприняли меры к изменению в отношении двух его задержанных подельников меры пресечения — с содержания под стражей на домашний арест. За что обманным путем получили размере 2 миллиона рублей.

После совершения преступлений оперативники были задержаны сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по РК совместно с сотрудниками УФСБ. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утверждённым прокуратурой обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.