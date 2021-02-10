В Крыму будут судить жителя Ялты – пытался дать взятку следователю Следственного комитета России

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ялты, обвиняемого в даче взятки должностному лицу (ч.3 ст. 291 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что в производстве следователя следственного отдела по городу Ялте находилось уголовное дело по обвинению местного жителя в производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ), — рассказали в Следкоме.

Как ранее сообщалось, примерно с начала 2019 года он и двое подельников организовали нелегальный бизнес по изготовлению и продаже на территории Ялты суррогатной алкогольной продукции. Поддельные напитки под видом чачи и вина изготавливались и разливались в тары в жилых квартирах, склад готовой продукции размещался в арендованном помещении на центральном рынке города. В ходе мероприятий, проведенных совместно органами МВД, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при силовой поддержке спецподразделения «Беркут» нелегальный бизнес был пресечен. В процессе обысков была изъята готовая к продаже суррогатная продукция и спиртосодержащая жидкость общей массой более 4,5 тонны, реагенты и красители, тара, а также денежные средства.

Спустя время фигурант уголовного дела обратился к следователю с предложением за взятку в 150 тысяч рублей вернуть ему ранее изъятые деньги, о чем офицер незамедлительно доложил руководству. Злоумышленник был задержан оперативниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в момент передачи взятки сотруднику Следственного комитета России. По ходатайству следствия судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он находится по настоящее время, — отметили в Следкоме.

Управлением по расследованию особо важных дел расследование уголовного дела по факту дачи взятки завершено. Материалы дела направлены прокурору с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд. Расследование уголовного дела в отношение обвиняемого по факту производства и сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности, продолжается.