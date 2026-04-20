В Крыму чаще всего теряются джек-рассел-терьеры: специалисты посчитали всех питомцев — “потеряшек” в России

Всероссийская платформа защиты животных Pet911.ru совместно с сервисом для поиска пропавших питомцев в городах Kaspersky PetKa подготовила ежегодный отчёт о питомцах, которые терялись и находились в 2025 году. Среди ключевых выводов — портрет типичного животного-«потеряшки»: кто он по породе, полу и даже кличке.

В 2025 году на Pet911.ru появилась возможность указывать кличку питомца — ею воспользовались около 70% владельцев. Среди потерявшихся кошек чаще всего встречаются Муся, Барсик, Кузя, Буся и Вася. В собачьем рейтинге лидируют Арчи, Боня, Джек, Ричи и Малыш.

Первое место по потерям среди собак так же, как и в 2024 году, занимают хаски — это порода с генетически закрепленной тягой к движению и свободе. Впрочем, в 2025 году их потери сократились на 25%: возможно, владельцы стали более пристально наблюдать за ними. Главное изменение года — овчарки вышли на второе место, обогнав терьеров. Гораздо чаще стали теряться немецкие овчарки — на 37%.

Чаще всего теряются не «непослушные» животные, а те, чьи природные потребности не совпадают с условиями содержания. Порода — это поведенческий профиль, и чем лучше владелец понимает его заранее, тем меньше объявлений о пропаже. Хаски лидируют не случайно: это ездовая порода, у которой потребность в движении закреплена генетически. Порода отличается независимостью мышления и найдёт любую возможность для побега, если её энергии нет выхода. Выход овчарок на второе место — тревожный сигнал. Рост потерь немецких овчарок коррелирует с ростом их популярности: порода снова в моде, но далеко не все новые владельцы готовы к её реальным запросам. Это рабочая собака с высокими потребностями в нагрузке, и когда этих нагрузок нет — она начинает искать выход самостоятельно, — поясняет Алексей Громов, кинолог, зоопсихолог Pet911.ru.

Трекер снижает вероятность потерь. Если же судить по данным PetKa, то самая ответственная аудитория — владельцы корги. Они чаще владельцев других пород используют трекеры (8% пользователей). При этом корги практически не встречаются в рейтинге потерь. Хаски, несмотря на лидерство по пропажам, лишь на третьем месте по оснащённости трекерами.

А что там с кошками? Среди кошек чаще всего теряются шотландские вислоухие, причем их владельцы, согласно данным PetKa, почти не пользуются трекерами. На втором месте по склонности пропадать — мейн-куны, крупная и любопытная порода, которую активно берут на уличные прогулки, причём в 2025 году они терялись чаще на 30%. Согласно данным PetKa, активно пользуются трекерами хозяева британских короткошёрстных, абиссинских и мейн-кунов, и эти породы в списке “потеряшек” встречаются редко.

Статистика использования нашего трекера отражает личность не столько типичного владельца питомца, сколько портрет пользователей, которые особенно переживают за безопасность своего любимца. Решение Kaspersky PetKa в первую очередь создано для того, чтобы обеспечить владельцам спокойствие и повысить шансы быстро найти питомца в случае его пропажи. На данный момент статистика сформирована на основе данных пользователей Android. Будет интересно посмотреть, как изменятся эти показатели с выходом версии приложения для iOS, которая уже доступна для скачивания в App Store, — комментирует Дмитрий Романов, директор по продукту Kaspersky PetKa.

Если говорить о рисках в зависимости от пола животного, то хозяевам животных мужского пола нужно быть начеку. Именно мальчики находятся в зоне риска по данным аналитиков: они теряются чаще и возвращаются к хозяевам реже. За год среди пропавших животных с известным полом самцы составляют около 58% — как среди собак, так и среди кошек. Они активнее исследуют территорию и чаще срываются в период половой охоты. Девочки находятся чаще: собаки-самки возвращаются домой на 8% чаще кобелей, кошки — на 14% чаще котов. По всей видимости, самки осторожнее, реже уходят далеко и охотнее идут на контакт с людьми.

Региональная карта кличек

Впрочем, кличка-лидер зависит от региона. В Москве потерянных собак чаще всего зовут не Арчи, а Буся и Ева — столица оказалась единственным мегаполисом с нетипичным рейтингом. В Забайкальском крае собак называют Байкалами, в Оренбурге лидирует Зевс, в Приморье — Норд, в Брянске — Гром, а в Астрахани — Граф. Среди кошек Муся уступает первенство в половине регионов: в Новосибирске чаще всего теряются Сони, в Дагестане — Симбы, в Пермском крае и Карелии — Васи, а в Воронеже, Иркутске и Башкортостане лидирует Барсик.

Региональная карта пород

Хаски лидируют по потерям далеко не везде — лишь в 6 регионах из 40 крупнейших. В Москве чаще всего теряются чихуахуа, на севере страны — в Пермском крае, Карелии, Архангельской и Вологодской областях — главная порода-беглец это лайка. В южных регионах (Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская область) доминируют терьеры, а в Ростовской области и Крыму — джек-рассел-терьеры. Немецкая овчарка, показавшая самый заметный рост потерь в 2025 году, уже вышла на первое место в 9 регионах — от Свердловской до Калининградской области.

Полное исследование будет опубликовано на сайте Pet911.ru 28 апреля 2026 года.

О Pet911

Система Pet911 — это крупнейшая в России платформа защиты животных, основанная в 2017 году. Помимо самых популярных домашних животных – кошек и собак, в базу вносят и других питомцев, популярных в отдельных регионах. В 2024 году в системе было зарегистрировано более 170 тысяч пропавших животных.

Pet911 сочетает удобный современный интерфейс, использование искусственного интеллекта и большую волонтерскую базу. В основе системы лежит активное сообщество волонтеров и любителей животных в разных городах, готовых прийти на помощь. Pet911 объединяет более 600 000 зарегистрированных волонтёров, сотрудничает с ветеринарными клиниками, магазинами и приютами. Помимо общих рассылок по социальным сетям и дружественным группам, система анализирует объявления о пропавших животных и отправляет уведомления волонтерам, находящемся поблизости. Ежедневно в России в системе размещается более 400 новых объявлений о потерявшихся и найденных питомцах.

Просмотры: 12