В Крыму чествуют медиков

В третье воскресенье июня в стране отмечается День медицинского работника. Отметим, что один из советских праздников, учрежденный еще в 1980 году, благополучно переживших все «исторические процессы» и общественно-политические перипетии.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Уважаемые медицинские работники, примите сердечные поздравления с профессиональным праздником! Здоровье – это самое ценное, что есть у человека. Ваш труд требует колоссальной ответственности, полной самоотдачи и высокой компетентности. Это не просто работа – это истинное призвание. Вы посвятили свою жизнь пациентам и борьбе за их здоровье. В этом году мы отмечаем День медицинского работника в особых условиях, связанных с пандемией. И именно вы сейчас находитесь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, работаете в условиях, без преувеличения приближенных к боевым, самоотверженно и добросовестно выполняете свой долг. То, что нам удается держать ситуацию в Крыму под контролем, является результатом вашего высокого профессионализма и слаженной работы. Всесторонняя поддержка медицинских работников, обеспечение достойного уровня жизни и комфортных условий труда всегда были приоритетными задачами федеральных и республиканских властей. От имени всех крымчан и от себя лично выражаю глубокую признательность всем медицинским работникам за тяжелый и благородный труд, любовь к людям и глубокую преданность своей профессии. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго, — говорится в поздравлении Главы Республики.

К добрым словам присоединяется и спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Сейчас, в современных условиях, к медицинским работникам во всем мире приковано особое внимание. Вы лучше, чем кто-либо понимаете, что борьба с коронавирусом далеко не закончилась. Ваша борьба с болезнями вообще никогда не заканчивается. Но уже сегодня можно подводить некоторые итоги: страна выстояла, Республика Крым достойно справляется с этим вызовом. И произошло это во многом благодаря профессионализму и героической работе наших медиков. И особенно приятно отметить, что крымский отряд медицинских работников — один из лучших в стране, — отмечает глава крымского парламента.

Его поздравление адресовано всем 6 700 врачам, более 20 тысяч сотрудникам среднего и свыше е 7 тысяч младшего медицинского персонала.

Героизм и самоотверженность крымских медиков хорошо и давно известны. Всей стране, да и по всему миру памятны имена Сергея Ивановича Георгиевского, Архиепископа Луки Симферопольского и Крымского (Войно-Ясенецкого), Александра Ивановича Блискунова, крымчанина, выпускника нашего медицинского института Гавриила Абрамовича Илизарова и многих других. К модернизации крымского здравоохранения мы приступили сразу же после нашего возвращения в Россию. За последние шесть лет на эти цели было направлено более 47 миллиардов рублей, а в этом году было запланировано ещё 4 миллиарда. Современные здания, новое оборудование, набор необходимых лекарств — всё это крайне важно. Но мы точно знаем, что ключевой в здравоохранении является квалификация медицинского работника, его высокие профессиональные и моральные качества. И в этом плане мы убеждены: огромные ресурсы, направляемые на модернизацию республиканской медицины направляются в надёжные руки! Уважаемые медики! Разрешите ещё раз поздравить вас с Днём медицинского работника! Будьте уверены: мы всегда готовы с вниманием отнестись к вашим проблемам и прийти на помощь, — подчеркнул Владимир Константинов.

Накануне профессионального праздника в правительстве и Госсовете Республики состоялись церемонии награждения лучших работников медицинской отрасли Крыма. Медикам были вручены медали «За доблестный труд», почетные грамоты Совета министров Республики Крым, благодарности Главы Республики Крым и отличительные знаки Главы Республики Крым «Часы от Главы Республики Крым», а также по 5 премий Государственного Совета Республики Крым в размере 38 тысяч рублей каждая по 7 номинациям.

Фото: пресс-служб Госсовета и Совмина РК.