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В у – чрезвычайная пожарная опасность. Отдых на природе – без костров и не в лесу

В Крыму – чрезвычайная пожарная опасность. Отдых на природе – без костров и не в лесу

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:04 11.06.2024

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 12-15 июня. На всей территории полуострова — чрезвычайная пожарная опасность.

В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населённых пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.

Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

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Напомним, в Крыму введён строгий запрет на посещение лесов.

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