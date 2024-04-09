В Крыму дали старт региональному этапу Всероссийского интеллектуального турнира Знание.Игра

15 апреля в Симферополе состоится финал по Южному федеральному округу Всероссийского чемпионата Знание.Игра в формате «Что? Где? Когда?», организованный Российским обществом «Знание». В нем примут участие 15 команд школьников и студентов колледжей республики. Им предстоит продемонстрировать свои знания, а также проявить смекалку и навыки командной работы, отвечая на вопросы, охватывающие широкий круг тем.
Всего 130 команд школьников и студентов ссузов ЮФО приняли участие в отборочных играх и получили возможность побороться за выход в федеральный финал. По итогам региональных финалов, которые пройдут в 11 федеральных округах с 8 по 19 апреля 2024 года, определятся 4 лучшие команды каждого из округов. Они отправятся в федеральный финал, который состоится в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» в мае 2024 года. Также отдельным этапом интеллектуального чемпионата станет онлайн-кубок Знание.Игра, который пройдет 20 апреля 2024 года. Заключительная игра регионального этапа подарит еще один шанс получить путевку в финал. Вместе с участниками онлайн-кубка за победу поборются команды, которым не удалось пройти в федеральный финал на предыдущих играх.
Участниками федерального финала соревнования станут 75 команд: 35 лучших по итогам отборочных игр, 20 команд-лидеров онлайн-кубка Знание.Игра, а также 20 команд из партнерских турниров, которые пройдут по лицензии продюсерского центра «Игра-ТВ», правообладателя бренда «Что? Где? Когда?».
Напомним, что Всероссийский турнир по игре «Что? Где? Когда?», вошедший в перечень интеллектуальных мероприятий Знание.Игра, стартовал в октябре 2023 года. Масштабнейшее интеллектуальное соревнование проходит в трех категориях: «»Что? Где? Когда?»: школы и колледжи» — для школьников 5-11 классов и учащихся ссузов; «»Что? Где? Когда?»: университеты» — для студентов высших учебных заведений до 25 лет; «»Что? Где? Когда?»: открытые игры», где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет.
Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.
По информации пресс-службы Российское общество «Знание»
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