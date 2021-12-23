В Крыму деревья не выдерживают низких температур. Происшествие в районе села Аромат Бахчисарайского района

Накануне вечером — в 22:55 — на пульт оперативного дежурного крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе села Аромат Бахчисарайского района дерево упало на проезжую часть.
Спасатели, с использованием ручного и механизированного инструментов провели комплекс работ по арбористики. В результате чего аварийное дерево было распилено и убрано с проезжей части. Пострадавших нет, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Напомним, что по информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением арктического холодного фронта, 23 и 24 декабря ночные температуры резко понизятся до 10-15° мороза, дневные до 3-8 ° мороза.
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —
МЧС Республики Крым еще раз напоминает жителям и гостям полуострова:
- по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при гололедице на дорогах;
- во время сильного ветра опасно находиться рядом или оставлять транспортные средства вблизи ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций, под рекламными щитами и линиями электропередач;
- необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
- проезжать перекрестки максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов;
- особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112» или «101».
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