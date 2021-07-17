В Крыму детские лагеря с невакцинированным персоналом перейдут в закрытый режим работы с 1 августа

Нужны обе прививки.

Глава РК Сергей Аксёнов внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Указ

Согласно указу, с 1 августа 2021 года в закрытый режим работы переводятся организации, включённые в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (2 компонента) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95%.

Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах Республики Крым осуществлять контроль за соблюдением ограничений, требований, правил поведения, указанных в настоящем Указе, а также за соблюдением гражданами и субъектами хозяйствования мероприятий и требований санитарного законодательства в рамках минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19) в пределах установленной компетенции, — говорится в Указе.

Также в документ говорится, что в режим полной изоляции переводятся те учреждения стационарного социального обслуживания, где показатель охвата двукратной иммунизацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95%.

Помимо этого, до 17 августа 2021 года прекращается диспансеризация населения, которая осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.