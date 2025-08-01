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В Крыму действуют меры имущественной поддержки государством субъектов малого и среднего предпринимательства

В Крыму действуют меры имущественной поддержки государством субъектов малого и среднего предпринимательства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:35 01.08.2025

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина напомнила о мерах имущественной поддержки государством субъектов малого и среднего предпринимательства.

Государство нацелено на развитие и поддержку бизнеса, особое внимание уделяется малым и средним его субъектам. Так, для предпринимателей, подпадающих под данные категории, к аренде доступны объекты недвижимости по льготным ставкам, – добавила вице-премьер.

Так, для облегчения финансовой нагрузки на предпринимателей предусмотрено постепенное повышение арендной платы за имущество, находящееся в государственной собственности. В первый год арендатор платит 40 % размера арендной платы; во второй год аренды ее стоимость увеличивается до 60%. В третий год арендатор заплатит 80 % размера арендной платы и только к 4 году будет необходимо заплатить всю сумму аренды.

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Данные условия предоставления в аренду недвижимости установлены постановлением Совета министров Республики Крым от 25.09.2014 № 344 «О Порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым».

На данный момент к аренде доступны объекты в Симферопольском, Кировском, Белогорском районе, а также в столице Крыма, – разъяснила Анна Анюхина.

Со списком доступных объектов и полезной справочной информаций можно ознакомиться в специальном разделе на странице Минимущества.

источник: пресс-служба Правительства РК

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