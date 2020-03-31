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В Крыму для информирования населения будут использовать мобильный комплекс оповещения

В Крыму для информирования населения будут использовать мобильный комплекс оповещения

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 20:01 31.03.2020

В Крыму для информирования населения в местах, где отсутствует покрытие действующей системы оповещения, будет использован мобильный комплекс оповещения (МКО).

Мобильный комплекс оповещения  был  приобретен в сентябре 2019 года с целью  оповещения населения об угрозах чрезвычайных ситуаций в труднодоступной местности, а также в населенных пунктах, где отсутствует покрытие действующей системы оповещения населения. В комплектации автомобиля повышенной  проходимости — 4 громкоговорителя мощностью по 50 Вт каждый,  радиостанция для связи с  оперативным дежурным  центрального пульта оповещения населения Республики Крым, автономный источник электропитания с продолжительным ресурсом действия, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова. — Вещание происходит из громкоговорителей, установленных на крыше транспортного средства, как во время движения, так и режиме подключения МКО к стационарным источникам электропитания на стоянке.

В Крыму для информирования населения будут использовать мобильный комплекс оповещения

В чрезвычайном ведомстве отмечают: мобильный комплекс может воспроизводить заранее записанные сообщения, либо транслировать сообщения, поступающие со встроенного в кабине микрофона, а также из единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС).

Мобильный комплекс приобретен за средства республики:

Комплекс был приобретен Государственным казенным учреждением Республики Крым «Безопасный регион» в рамках проекта на создание системы оповещения населения на новой элементной базе, — сообщил министр.

Напомним, в Крыму создается региональная  автоматизированная система центрального оповещения (РАСЦО) на новой элементной базе.  Работы по созданию РАСЦО планируют закончить в 2022 году.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В Крыму для информирования населения будут использовать мобильный комплекс оповещения

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