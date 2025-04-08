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В Крыму для туристов разработали календарь цветений с дополненной реальностью и маршрут по цветущим локациям

В Крыму для туристов разработали календарь цветений с дополненной реальностью и маршрут по цветущим локациям

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:49 08.04.2025

Туристическая отрасль Крыма — отели, санатории, объекты показа, музеи, а также администрации курортных городов, министерства и ведомства объединились для совместной информационной весенней кампании «Расцветай в Крыму!» 2025. Координатор и организатор проекта — Министерство курортов и туризма Республики Крым.

В рамках кампании с апреля на едином медиаресурсе республиканского Туристического портала Крыма Travel Crimea доступна подробная карта с координатами локаций и календарь цветений, весенние программы гостиниц и санаториев, акции, событийные мероприятия, предложения для фототуров, а также различные варианты отдыха в Крыму и способы комфортно добраться на полуостров.

В этом году для гостей и жителей Крыма организатором подготовлен оригинальный туристический маршрут в формате квеста, посвящённый цветам. Это возможность пройти маршрут по цветущему Крыму, собирая фотолокации и получая в подарок косметику, созданную на основе крымских цветов и трав, лаванды и розы. Чтобы принять участие в квесте, нужно поделиться своими фотографиями в социальной сети ВКонтакте и получить специальные наклейки и подарки в Туристско-информационном центре Крыма в Симферополе. Самые активные участники смогут побороться за главный приз — сертификат на отдых в Крыму.

Еще одной особенностью кампании 2025 стало применение технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта при подготовке календаря цветений. С помощью ИИ разработчики воссоздали образы поэтов и писателей, которые когда-то воспевали Крым и его природные красоты, а сегодня приглашают встречать весну на полуострове. Получить такое видео-приглашение можно на сайте проекта, наведя мобильный телефон на любой из цветков Календаря цветений.

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В рамках кампании помощью нейросети была создана анимация с расцветающими яркими цветами вокруг достопримечательностей и отелей полуострова.

В Крыму с апреля по июнь можно увидеть более 15 различных цветений, в это время на полуострове проходят концерты в лавандовых полях, фотосессии в садах и фестивали цветов — Парад Тюльпанов в Никитском ботсаду, Фестиваль сакуры в Японском саду, Дни любования глицинией в Ялте и Фестивали роз.

Мы хотим поделиться со всеми жителями России своим весенним теплом и приглашаем расцветать вместе с Крымом. Наших гостей ждут современные гостеприимные отели с развитой инфраструктурой и санатории, глэмпинги, царские дворцы и парки, обновленные исторические центры древних городов и прогулки по Большой Крымской тропе, доступные всем возрастам. Крым — это уникальный регион для оздоровления и семейного отдыха, с культурно-историческим наследием и комфортным отдыхом во всех ценовых категориях, — отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма Республики Крым

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