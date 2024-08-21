В Крыму — донорская акция «Триколор моей России — знак свободы и любви». Сдай кровь — спаси жизнь

В честь Дня Государственного флага Российской Федерации в Ялте проходит патриотическая донорская акция «Триколор моей России — знак свободы и любви». Инициаторами социально значимого мероприятия выступают МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» и ГБУЗ РК «Центр крови». Цель акции – привлечь общественность к развитию безвозмездного донорства крови, вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга и пополнение стратегически важного запаса крови.
Акция проходит с 21 по 23 августа с 08-00 до 13-00. Любой желающий, достигнувший восемнадцатилетия и не имеющий проблем со здоровьем, может сдать кровь в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови»(г.Ялта, ул. Свердлова, д. 14). При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. 22 августа для доноров и медицинских работников в Центре крови пройдёт мастер-класс «Волной раскинулись просторы» по изготовлению символа государства, подготовленный руководителем образцовой студии изобразительного искусства «Перспектива» Надеждой Кимлач.
источник: по информации Екатерины Дёминой Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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