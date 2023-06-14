В Крыму дожди, дороги мокрые… МЧС призывает автомобилистов быть осторожными и внимательными

ДТП в Бахчисарайском районе.

Вчера, в 18:07 в МЧС поступила информация о том, что на автодороге «Танковое — Оборонное», в районе села Ходжи-Сала (в Бахчисарайском районе) произошло ДТП. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия была направлена дежурная смена пожарной части села Красный Мак ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД.

По прибытии стало известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей «Mitsubishi» и «Kia». Сотрудники МЧС Крыма провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожно-транспортного происшествия. Также, огнеборцы оказали содействие сотрудникам ГИБДД и скорой медицинской помощи, — сообщили в МЧС РК.

Крымские спасатели обращают внимание автомобилистов:

При движении соблюдайте скоростной режим.

Управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства.

Учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения.

Не садитесь за руль при плохом самочувствии.

Будьте внимательны при совершении какого-либо маневра.

Не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

Если вы стали свидетелем ДТП или другой чрезвычайной ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону: «112» или «101».

С тегами: ДТП в Крыму