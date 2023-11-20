В Крыму дружины юных пожарных облагораживают памятники воинской славы

В Крыму в рамках работы с подрастающим поколением МЧС России уделяет особое внимание вопросам обучения основам безопасности жизнедеятельности, пропаганде здорового образа жизни и патриотического воспитания.

Дружины юных пожарных из Ялты поддержали патриотическую акцию по благоустройству территорий памятников воинской славы, старт которой дали симферопольские кадеты. Совместно с сотрудниками местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы учащиеся облагородили территорию у памятника воинской славы в пгт. Восход, где при освобождении Ялты в 1944 г. были погребены два неизвестных советских солдата.

Ребята очистили памятное место и прилегающую территорию от зарослей, сухой листвы и опавших веток, покрасили бордюры и оградку. После уборки территории юные пожарные возложили красные гвоздики к мемориалу и почтили память погибших героев минутой молчания, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.