В Крыму два дома для реабилитированных планируют ввести в эксплуатацию в мае этого года

Два дома для граждан из числа реабилитированных народов Крыма планируется ввести в эксплуатацию в мае текущего года в Крыму. Строительство объектов в Сакском районе и Евпатории ведется в рамках реализации федеральной программы. Об этом сообщили в Госкомитете по делам межнациональных отношений РК.

В ходе выезда первый зам. председателя Госкомнаца Руслан Якубов, главный советник Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Сергей Шмаров, совместно с представителями министерств, ведомств, подрядных организаций и муниципальных образований осмотрели строительство 72-квартирного жилого дома в селе Орехово Сакского района, 36-квартирного жилого дома в городе Саки, 108-квартирного жилого дома в Евпатории и строительство дошкольной образовательной организации на 135 мест в евпаторийском микрорайоне Исмаил-Бей.

По словам Руслана Якубова, 72-х квартирный жилой дом в с. Орехово Сакского района и 108 квартирный дом в г. Евпатория с высокой степенью готовности.

В настоящее время на этих объектах завершаются отделочные работы и благоустройство территории. В мае текущего года эти два дома планируется ввести в эксплуатацию. По 36-ти квартирному дому в г. Саки активно ведутся строительно-монтажные работы, которые планируется завершить до конца текущего года, — отметил первый заместитель Госкомнаца РК Руслан Якубов.

Участники выездного совещания посетили строительство детского сада на 135 мест в Евпатории. Определена подрядная организация, ведутся строительно-монтажные работы. Срок завершения строительства 2023 год.

Фото и материалы: пресс-служба Госкомнаца РК.

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