В Крыму единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны увеличены до 200 тыс. рублей

Участники обороны и освобождения Крыма дополнительно к этой сумме получат по 100 тыс. рублей в апреле, а партизаны и подпольщики – ко Дню партизан и подпольщиков, который отмечается в июне.
Как уточнил Сергей Аксёнов, данное решение было принято еще в прошлом году. Оформление порядка выплат завершено.
По словам Президента, память – это, прежде всего, конкретные дела. Мы обязаны нашим ветеранам жизнью и мирным небом над головой и всегда будем благодарны за их бессмертный подвиг, – сказал Глава Крыма.
СПРАВКА. Президент Российской Федерации ранее подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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