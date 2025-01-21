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В Крыму единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны увеличены до 200 тыс. рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны увеличены до 200 тыс. рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:23 21.01.2025

Единовременные выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличены в Республике Крым в 2025 году с 50 до 200 тыс. рублей. Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Участники обороны и освобождения Крыма дополнительно к этой сумме получат по 100 тыс. рублей в апреле, а партизаны и подпольщики – ко Дню партизан и подпольщиков, который отмечается в июне.

Как уточнил Сергей Аксёнов, данное решение было принято еще в прошлом году. Оформление порядка выплат завершено.

По словам Президента, память – это, прежде всего, конкретные дела. Мы обязаны нашим ветеранам жизнью и мирным небом над головой и всегда будем благодарны за их бессмертный подвиг, – сказал Глава Крыма.

СПРАВКА. Президент Российской Федерации ранее подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Узнайте больше:  Рассмотрение дела о теракте на Крымском мосту отложено

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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