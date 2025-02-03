В Крыму еще один городской турцентр будет благоустроен в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство»

Министерство курортов и туризма Республики Крым объявляет конкурс на предоставление субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма». Государственная поддержка проектов по развитию общественных территорий муниципальных образований, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города в рамках Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым будет предоставлена одному из муниципальных образований по итогам проведения конкурса проектов. Субсидия в рамках Национального проекта «Туризм и гостеприимство» составит порядка 180 млн руб.
Это будет уже четвертый так называемый туркод города, после Евпатории, Алупки и Феодосии, который будет реализован в Республике Крым. Средства будут направлены на создание единого архитектурного пространства с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, фотозонами, системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных людей, при обязательном условии сохранения исторического наследия, — отмечает министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
Подробнее узнать об условиях конкурса можно на сайте Минкурортов РК
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический