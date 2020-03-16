В Крыму еще раз подтвердили: днепровская вода «по милости» властей «незалежной» полуострову не нужна

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов сегодня еще раз напомнил о «сложной» теме водоснабжения Крыма. По его словам, она активно муссируется сейчас, причем гораздо более активно в Киеве, чем в Симферополе или Москве. Речь — о «возобновлении» подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Константинов еще раз подтвердил свою позицию (озвученную не раз) «такая вода от таких соседей» Крыму не нужна.

Моё мнение следующее: у врагов ничего брать нельзя. Тем более — давать им возможность участвовать в своём жизнеобеспечении. Кто может быть уверен в последовательности, надёжности, договороспособности современного Киева?

Решать свои проблемы во взаимодействии с ним, до тех пор, пока не будет восстановлено легитимное украинское государство, пока не наступит выздоровление украинского общества — не просто опрометчиво. Это самоубийственный путь. А потому — будем искать другие пути решения наших проблем. Лучше это делать с друзьями и надёжными партнёрами. Благо, у нас есть и те, и другие, — заявил Глава Государственного Совета Республики Крым.