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В у есть античная дорога — факт подтвердила прокладка федеральной трассы «Таврида»
фото: © Сергей Павлив/ТАСС

В Крыму есть античная дорога — факт подтвердила прокладка федеральной трассы «Таврида»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:37 08.04.2024

Прокладка федеральной трассы «Таврида», которая соединила Керчь с Севастополем, помогла подтвердить наличие дороги, проходившей в античные времена от Боспора до Херсонеса Таврического. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора музея-заповедника «Неаполь Скифский» Ирина Шкрибляк, участвовавшая в раскопках:

Трасса «Таврида» прошла по тем местам, где раньше была античная дорога. Особенно это заметно в центральной части Крыма между селом Льговское и городом Белогорском в районе горы Ак-Кая. Там она точно проходила, потому что очень много памятников археологии обнаружено по обеим сторонам древнего маршрута, — рассказала она.

Исследователь позднескифской культуры Крыма отметила, что сама античная дорога не сохранилась, поскольку прошло очень много времени и она была грунтовой. Ее протяженность и направление археологи определяют по руинам усадеб, крепостей, поселений и курганам. Из старинной дорожной инфраструктуры удалось обнаружить только небольшой участок мощеной дороги и одноарочного моста, который, вероятнее всего, был построен к путешествию императрицы Екатерины II на полуостров в конце XVIII века.

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Масштабные раскопки в Крыму начались после решения о строительстве скоростной трассы «Таврида». Археологи получили уникальную возможность провести широкомасштабные исследования в разных регионах Крыма, следуя по маршруту будущей трассы впереди ее строителей. Раскопки, начавшиеся весной 2017 года, были крупнейшими в археологической истории Крыма: ученые обследовали почти 300-км участок будущей трассы, пересекающей полуостров с востока на запад.

В настоящее время на территории республики 2 280 выявленных объектов археологического наследия и 30 объектов археологического наследия федерального значения.

источник: ТАСС

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