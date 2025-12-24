Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

В Крыму есть новогодняя традиция — дарить билеты на новогодние представления для семей военнослужащих

В Народном фронте в Крыму отмечают: крымчане делают всё для безопасности мирных жителей как в Крыму, так и в зоне СВО. Всем жителям полуострова желают мирного неба и самых светлых новогодних праздников!

От всего нашего подразделения желаю крымчанам счастья, добра, успеха, семейного благополучия, побольше улыбок на лицах. Пусть новый год принесет нам победу, — делится представитель одного из спецподразделений.

Уже по традиции Народный фронт вместе с Министерством культуры Крыма дарит семьям ребят новогоднее настроение и порядка ста билетов на новогодние представления в крымский театр имени Горького, музыкальный театр и крымскотатарский музыкально-драматический театр.

Эта новогодняя традиция с первого года СВО, ребята её всегда высоко ценят и говорят спасибо, что в Крыму заботятся об их семьях, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская. 

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

