В Крыму ежегодно увеличивается число пациентов, излеченных от хронического гепатита С

Хронический гепатит С – это заболевание, которое поражает преимущественно печень. Болезнь опасна тем, что после длительного (на протяжении многих лет) скрытого периода, когда человек чувствует себя хорошо и не испытывает никаких симптомов, наступает стадия тяжелого фиброза и цирроза печени и связанных с ним синдромов: снижение массы тела, накопление свободной жидкости в брюшной полости (асцит), кровотечение из вен пищевода, нарушения функции мозга (энцефалопатия). После заражения вирусом гепатита С у 60-70% инфицированных людей развивается хроническая форма заболевания. Болеют гепатитом С люди всех возрастных групп, включая детей.Однако благодаря современным достижениям медицины, вирусный гепатит С сегодня является излечимым заболеванием. Об этом рассказала председатель гепатологической комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым, доктор медицинских наук Наталья Рымаренко.

По ее словам, для лечения хронического гепатита С применяются таблетированные противовирусные препараты, которые не вызывают побочных действий. Специалист подчеркнула, что эффективность лечения составляет более 99%. У большинства пациентов курс лечения составляет 2-3 месяца, в зависимости от схемы терапии.

В 2024 году в Республике Крым на бесплатной основе противовирусное лечение получили 1246 человек, на 37% больше, чем в 2023 году. При этом, более 70% пациентов пролечены за счет средств, выделенных из бюджета Республики Крым, и 30% — за счет средств из федерального бюджета. В 2024 году лечение гепатита С в Крыму проводилось не только в амбулаторных условиях, но и в дневных стационарах. Противовирусную терапию в 11 дневных стационарах получали пациенты с тяжелым фиброзом и циррозом печени. Для лечения гепатита С у детей уже несколько лет противовирусные препараты закупаются Фондом «Круг добра».

Важно понимать, что лечение должно начинаться до периода развития цирроза печени, так как после удаления из печени вируса гепатита С печеночная ткань восстанавливается. Если же лечение проводится уже на стадии цирроза печени, то хотя в клетках печени вируса уже не будет нарушения ткани печени, связанные с циррозом, останутся, — отмечает Наталья Рымаренко.

В этой связи важным фактором для эффективного лечения является своевременная диагностика заболевания. Часто болезнь выявляется при обследовании перед плановой госпитализацией, во время беременности, донорстве крови и её компонентов. С 2024 года скрининг на гепатит С (выявление антител, которые вырабатываются в организме в ответ на появление вируса) включён в перечень исследований при прохождении диспансеризации.

Поэтому мы настаиваем на важности для населения своевременно проведенной диспансеризации, благодаря которой можно выявить такое бессимптомное заболевание как гепатит С, — подчеркивает Наталья Рымаренко.

Наиболее высокий риск инфицирования вирусом гепатита C у людей, употребляющих инъекционные наркотики. Заразиться гепатитом С возможно при проведении медицинских манипуляций, нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметологических процедур, маникюра или педикюра, если при этом используются нестерильные иглы или другие инструменты.

Поэтому следует обращаться в организации, имеющие необходимые разрешения на оказание соответствующих услуг, специалисты которых прошли обучение безопасным правилам работы и используют одноразовые или многоразовые простерилизованные инструменты, — акцентировала Наталья Рымаренко.

Специалист также пояснила алгоритм действий пациента при выявлении у него антител к вирусу гепатита С.

В поликлинике каждого региона Крыма есть врач, ответственный за лечение гепатита С. Поэтому первым делом пациент идет на прием к соответствующему врачу в своей поликлинике по месту жительства, к которой он прикреплен. Далее врач назначит пациенту исследования, необходимые для подтверждения диагноза, которые проводятся за счет средств ОМС; направит на консультацию гепатологической комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым для выбора эффективной схемы лечения; после получения пациентом противовирусных препаратов будет контролировать проведение терапии и дальнейшее наблюдение, — резюмировала Наталья Рымаренко.

Напомним, что в Республике Крым функционирует телефон «горячей линии» комиссии по организации оказания медицинской помощи больным с хроническим вирусным гепатитом В и/или С. Звонки принимаются по номеру +7 978 954 84 69 в рабочие дни с 09:00 до 17:00.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК