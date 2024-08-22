В Крыму фиксируют снижение урожайности овощей открытого грунта

Высокие температуры и отсутствие продуктивных осадков в весенне-летний период существенно повлияли на формирование урожая овощных и плодово-ягодных культур в Республике Крым. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.
Из-за аномальной жары, которая длится не первый месяц, снизилась урожайность овощей открытого грунта. Засуха непосредственно отразится и на себестоимости выращиваемой продукции, так как сельхозтоваропроизводители несут дополнительные затраты на сохранение урожая (увеличилась кратность поливов, а это дополнительные расходы на электроэнергию, и так далее). По оперативным данным урожайность по ранним овощам снизилась от 20 до 40% в зависимости от культуры. По плодово-ягодной продукции снижение урожайности прогнозируется не более 10%, — прокомментировала врио министра Алиме Зарединова.
Алиме Зарединова также сообщила о том, что осенью ещё предстоит уборка овощей позднего сбора, в целом говорить о критичности ситуации не следует.
источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК
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С тегами: сельское хозяйство крыма